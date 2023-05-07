Мексиканский боксер Альварес во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 76,2 кг

В 12-раундовом поединке, который прошел в городе Сапопан Мексики, боксер Сауль Альварес победил британца Джона Райдера.
32-летний мексиканец во второй раз смог защитить звание абсолютного чемпиона мира. В первый раз он получил звание в ноябре 2011 года после того, как выиграл у американца Калеба Планта, защитив титулы чемпиона мира — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), атакже получил пояс Международной боксерской федерации (IBF).
Всего у Альвареса 59 побед, 2 ничьи и 2 поражения.
Следующий поединок у мексиканца произойдет с непобежденным российским боксером Дмитрием Биволом осенью 2023 года.