Мексиканский боксер Альварес во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 76,2 кг

32-летний мексиканец во второй раз смог защитить звание абсолютного чемпиона мира. В первый раз он получил звание в ноябре 2011 года после того, как выиграл у американца Калеба Планта, защитив титулы чемпиона мира — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), атакже получил пояс Международной боксерской федерации (IBF).