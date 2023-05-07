Радиоведущая Алла Довлатова отдыхает с дочерью в Сочи

Ведущая вечернего шоу на «Русском радио» Алла Довлатова, отдыхая в Сочи, с дочерью, отправилась на несколько экскурсий и окунулась в историю и атмосферу той эпохи.
После экскурсий, девушка отправилась отдыхать на пляже. В своих социальных сетях Довлатова поблагодарила себя за стройную фигуру и признала, что идеальное тело является результатом спорта и жесткой диеты.
Ранее стало известно, что певица Анна Седокова отправилась в отпуск без своей семьи из-за обострения своего заболевания. Актриса рассказала об этом в своих социальных сетях.