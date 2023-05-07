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Украинская сторона заявила о поражении крылатыми ракетами ВС РФ промышленного цеха в Николаевской области

Армия
Украинская сторона заявила о поражении крылатыми ракетами ВС РФ промышленного цеха в Николаевской области

Промышленное предприятие в Николаевской области Украины пострадало ночью 7 мая от ракетного удара. Об этом сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Удар ракетами Х-22 был нанесен ночью с Черного моря по цеху одного из промышленных предприятий Николаевской области. В результате атаки был нанесен ущерб предприятию. Пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества на невском участке российская группировка выявила местонахождение 63-й и 66-й украинских бригад. Из-за удара ВСУ понесли потери в живой силе.
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