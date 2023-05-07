Площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Крупные пожары продолжают бушевать в Артемовском, Талицком районах — горит более 4 тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе – 5 900 гектаров. В Тугулымском районе – три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Не потушены возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, Верхнепышминском районах.