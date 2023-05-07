Площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Группу специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличили до двух с половиной тысяч человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники. Об этом сообщает Telegram-канал департамента информационной политики Свердловской области.
Вечером 6 мая в Свердловской зафиксировано 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса.
За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 гектаров полностью ликвидировали.
Крупные пожары продолжают бушевать в Артемовском, Талицком районах — горит более 4 тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе – 5 900 гектаров. В Тугулымском районе – три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Не потушены возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, Верхнепышминском районах.
Для их ликвидации привлекли вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске в регион также дополнительно переброшены два вертолета МИ-8.
Ранее сообщалось, что на ликвидации лесных пожаров в Бурятии работали 230 человек.