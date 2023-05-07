Знаменитости поступали так миллионы лет: Дональд Трамп ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

В четверг во время заседания суда по делу об изнасиловании журналистки Джинн Кэрролл, в котором обвинили экс-президента США Дональда Трампа, присяжным представили видеозапись, где бывший лидер страны защищает свои слова о сексуальных домогательствах, сказанные в 2005 году.
На записи 18-летней давности Трамп говорит о насилии над женщинами, что «когда ты звезда, они позволяют тебе это делать». Он добавляет, что знаменитостям позволено «делать что угодно». На видеозаписи, снятом в октябре прошлого года, экс-президент, отвечая на вопрос адвоката Кэрролл, все еще выступает в защиту своих слов о «вседозволенности».
«Исторически это правда, со звездами... если вы посмотрите на последний миллион лет», — заявил республиканец, комментируя собственное высказывание на видеозаписи.
79-летняя писательница Джинн Кэрролл обвинила бывшего главу государства, что он изнасиловал ее в 1990 году, а затем запятнал ее репутацию ложными заявлениями в Интернете. При этом сам Трамп отрицает обвинения, заявляя, что журналистка «не в его вкусе». Республиканец утверждает, что уголовное дело против него политически мотивировано.
Ранее Высший апелляционный суд Вашингтона отказался защищать экс-президента США Дональда Трампа по первому из двух гражданских исков о клевете по отношению к писателю Джин Кэрролл.