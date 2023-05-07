Знаменитости поступали так миллионы лет: Дональд Трамп ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

На записи 18-летней давности Трамп говорит о насилии над женщинами, что «когда ты звезда, они позволяют тебе это делать». Он добавляет, что знаменитостям позволено «делать что угодно». На видеозаписи, снятом в октябре прошлого года, экс-президент, отвечая на вопрос адвоката Кэрролл, все еще выступает в защиту своих слов о «вседозволенности».