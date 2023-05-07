Китай и ЕАО возобновят с 10 мая возобновят речные грузоперевозки

Замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев рассказал, что с 10 мая возобновится двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и КНР.
Ранее в генконсульстве России в Харбине сообщили о состоявшейся встрече с представителями канцелярии иностранных дел приграничного речного портового города Тунцзян.
Глава канцелярии Чжан Шусинь сказал о подготовке порта к грузовым перевозкам в навигационный период 2023 года. Обе стороны заинтересовались возобновлением речных пассажирских перевозок, но их пока не согласовали.
В четверг, 4 мая, Минтранс России заявил о запланированном возобновлении грузового сообщения в нескольких точках на российско-китайской границе. С 10 мая оно стартует в смешанных пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.
Ранее посол Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости укреплять сотрудничество России и Китая.