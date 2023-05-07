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Китай и ЕАО возобновят с 10 мая возобновят речные грузоперевозки

Общество
Китай и ЕАО возобновят с 10 мая возобновят речные грузоперевозки

Замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев рассказал, что с 10 мая возобновится двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и КНР.

Ранее в генконсульстве России в Харбине сообщили о состоявшейся встрече с представителями канцелярии иностранных дел приграничного речного портового города Тунцзян.

Глава канцелярии Чжан Шусинь сказал о подготовке порта к грузовым перевозкам в навигационный период 2023 года. Обе стороны заинтересовались возобновлением речных пассажирских перевозок, но их пока не согласовали.

В четверг, 4 мая, Минтранс России заявил о запланированном возобновлении грузового сообщения в нескольких точках на российско-китайской границе. С 10 мая оно стартует в смешанных пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.

Ранее посол Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости укреплять сотрудничество России и Китая.

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