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«Сколтех» заявил о нехватке у ChatGPT знаний о литературе и истории России

Технологии
«Сколтех» заявил о нехватке у ChatGPT знаний о литературе и истории России

У системы искусственного интеллекта ChatGPT нет в полной мере экспертизы в работах российских авторов по политике, философии и политике, заявляет замглавы Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.

Языковая модель ChatGPT ограничена в русскоязычных текстах, что привело к проблеме нехватки знаний о литературных произведениях и событиях истории, сообщил он.

Библиотека данных нейросети имеет достаточно материалов на русском, чтобы взаимодействовать с ней без перевода. ИИ обучили на базе данных текстов объемом 570 гигабайт.

«Это очень много. Но далеко не весь объем знаний, находящийся в открытом доступе», — прокомментировал Сиволобов.

Ранее сообщалось, что угроза, которую представляет искусственный интеллект, намного более острая в настоящий момент, чем проблема изменения климата. Подобное мнение высказал один из «крестных отцов ИИ» Джеффри Хинтон.
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