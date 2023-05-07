«Сколтех» заявил о нехватке у ChatGPT знаний о литературе и истории России

У системы искусственного интеллекта ChatGPT нет в полной мере экспертизы в работах российских авторов по политике, философии и политике, заявляет замглавы Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.
Языковая модель ChatGPT ограничена в русскоязычных текстах, что привело к проблеме нехватки знаний о литературных произведениях и событиях истории, сообщил он.
Библиотека данных нейросети имеет достаточно материалов на русском, чтобы взаимодействовать с ней без перевода. ИИ обучили на базе данных текстов объемом 570 гигабайт.
«Это очень много. Но далеко не весь объем знаний, находящийся в открытом доступе», — прокомментировал Сиволобов.
Ранее сообщалось, что угроза, которую представляет искусственный интеллект, намного более острая в настоящий момент, чем проблема изменения климата. Подобное мнение высказал один из «крестных отцов ИИ» Джеффри Хинтон.