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Роспотребнадзор рассказал, что можно съесть вместо вредных сладостей

Общество
Роспотребнадзор рассказал, что можно съесть вместо вредных сладостей

Что можно съесть вместо вредных сладостей и при этом насладиться любимым вкусом десертов, сообщил Роспотребнадзор. Об этом сообщает Телепрограмма.

Роспотребнадзор рассказал, чем заменить конфеты и другие сладости. Чтобы начать вести здоровый образ жизни, необходимо заменить шоколад и карамель полезными конфетами.

«Важно помнить, что цукаты не входят в эту полезную группу — в них больше сахара, чем фруктов», – заявили эксперты.

Зато можно есть сухофрукты и мед. Но и в поедание этих сладостей нужно знать меру.

Роспотребнадзор предлагает насладиться фруктово-ягодным пюре или смузи, ореховыми мюслями или фруктовыми батончиками. Во всех этих продуктах должно содержаться минимальное количество рафинированного сахара.

Ранее врач Алендеев назвал самые полезные для здоровья сладости.
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