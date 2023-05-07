Роспотребнадзор рассказал, что можно съесть вместо вредных сладостей

Что можно съесть вместо вредных сладостей и при этом насладиться любимым вкусом десертов, сообщил Роспотребнадзор. Об этом сообщает Телепрограмма.
Роспотребнадзор рассказал, чем заменить конфеты и другие сладости. Чтобы начать вести здоровый образ жизни, необходимо заменить шоколад и карамель полезными конфетами.
«Важно помнить, что цукаты не входят в эту полезную группу — в них больше сахара, чем фруктов», – заявили эксперты.
Зато можно есть сухофрукты и мед. Но и в поедание этих сладостей нужно знать меру.
Роспотребнадзор предлагает насладиться фруктово-ягодным пюре или смузи, ореховыми мюслями или фруктовыми батончиками. Во всех этих продуктах должно содержаться минимальное количество рафинированного сахара.
Ранее врач Алендеев назвал самые полезные для здоровья сладости.