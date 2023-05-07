Американка получила пулю на вечеринке в калифорнийском городе Чико

Из-за стрельбы на вечеринке в квартале Колумбус-авеню в городе Чико пять человек пострадали, один погиб. Об этом сообщает глава местного отделения полиции Билл Алдридж.
В квартале Колумбус-авеню кто-то несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Полицейские выяснили, что на вечеринке произошла драка, а виновника попросили покинуть место.
Позже, в 03:00 по местному времени полицейских вызвали в том же квартале на другую вечеринку, где человек махал пистолетом. Стражи порядка арестовали человека, подходящего под описание стрелка.
Через полчаса местная полиция обратно вернулась в место, где ранили шестерых людей, но 17 летняя девушка погибла от полученных ран. Других пострадавших госпитализировали.
Американское издание Los Angeles Times прокомментировала, что инцидент произошел близ университета Калифорнии, в котором обучаются 14 тысяч студентов.
Расследование по делу находится на начальном этапе.
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