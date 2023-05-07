Обозреватель немецкого издания Рональд Баразон считает, что Польша провоцирует Россию на военный конфликт, который может привести к страшным последствиям. Об этом он написал в колонке для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Журналист считает, что провокация с изъятием школы при посольстве РФ направлена на то, чтобы раздразнить Россию.
«Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны», — выразил свою точку зрения журналист в немецком издании.
По словам автора, союзники Польши не осознают, какую опасную игру затеяла Варшава. Он призвал американских и европейских политиков одуматься и остановить разжигание войны.
Также Баразон заявил, что западные лидеры заблуждаются, считая, что контролируют ход событий на Украине.
Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что амбиции Польши приведут к тому, что ее снова придется поделить.