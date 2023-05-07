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«Крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Хинтон заявил об угрозе, исходящей от ИИ

Технологии
«Крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Хинтон заявил об угрозе, исходящей от ИИ

Угроза, которую представляет искусственный интеллект, намного более острая в настоящий момент, чем проблема изменения климата. Подобное мнение высказал один из «крестных отцов ИИ» Джеффри Хинтон. Мнение эксперта передает Reuters.

Хинтон считается важной фигурой в области изучения искусственного интеллекта. Его работы ключевым образом повлияли на развитие нейронных сетей, которые лежат в основе ИИ. В 2018 году ученый был удостоен премии Тьюринга, за свой вклад в науку. При этом, недавно он уволился из холдинга Alphabet, заявив, что хочет высказывать свои опасения без вреда для своего работодателя.

«Я нахожусь в лагере тех людей, которые считают, что это экзистенциальный кризис, и он достаточно близок, чтобы мы прямо сейчас работали очень усердно и вкладывали много ресурсов в поиски решений», — заявил Хинтон.

Число технологических лидеров, публично высказывающих обеспокоенность по поводу возможной угрозы, исходящей от искусственного интеллекта, растет. Волнение по этому поводу уже высказывали миллиардер Илон Маск, британский магнат в области ИИ Стюарт Рассел и ученый, эксперт в области искусственных нейронных сетей и глубокому обучению Йошуа Бенгио.

Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали о самом главном минусе, который несет стремительное развитие искусственного интеллекта и нейросетей.
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