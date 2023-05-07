«Крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Хинтон заявил об угрозе, исходящей от ИИ

Угроза, которую представляет искусственный интеллект, намного более острая в настоящий момент, чем проблема изменения климата. Подобное мнение высказал один из «крестных отцов ИИ» Джеффри Хинтон. Мнение эксперта передает Reuters.
Хинтон считается важной фигурой в области изучения искусственного интеллекта. Его работы ключевым образом повлияли на развитие нейронных сетей, которые лежат в основе ИИ. В 2018 году ученый был удостоен премии Тьюринга, за свой вклад в науку. При этом, недавно он уволился из холдинга Alphabet, заявив, что хочет высказывать свои опасения без вреда для своего работодателя.
«Я нахожусь в лагере тех людей, которые считают, что это экзистенциальный кризис, и он достаточно близок, чтобы мы прямо сейчас работали очень усердно и вкладывали много ресурсов в поиски решений», — заявил Хинтон.
Число технологических лидеров, публично высказывающих обеспокоенность по поводу возможной угрозы, исходящей от искусственного интеллекта, растет. Волнение по этому поводу уже высказывали миллиардер Илон Маск, британский магнат в области ИИ Стюарт Рассел и ученый, эксперт в области искусственных нейронных сетей и глубокому обучению Йошуа Бенгио.
Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали о самом главном минусе, который несет стремительное развитие искусственного интеллекта и нейросетей.