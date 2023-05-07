«Крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Хинтон заявил об угрозе, исходящей от ИИ

Хинтон считается важной фигурой в области изучения искусственного интеллекта. Его работы ключевым образом повлияли на развитие нейронных сетей, которые лежат в основе ИИ. В 2018 году ученый был удостоен премии Тьюринга, за свой вклад в науку. При этом, недавно он уволился из холдинга Alphabet, заявив, что хочет высказывать свои опасения без вреда для своего работодателя.