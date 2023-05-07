Послы РФ в Австрии Дмитрий Любинский и Александр Лукашевич посетили концлагерь Маутхаузен

Несмотря на официальный отказ в приглашении от Вены, послы России в Австрии Александр Лукашевич и Дмитрий Любинский смогли посетить концлагерь Маутхаузен и почтить память жертв. Об этом сообщают «Известия».
Любинский рассказал, что с каждым годом меняется отношение властей Австрии к памятным мероприятиям. В этом году представителям России отказали в участии в мемориальных акциях, также и в посещении концлагеря Маутхаузен.
В мемориальном комплексе акция прошла массовая — это означает, что российские заграничные учреждения не допустят, чтобы люди забыли Великую Победу, добавил Лукашевич.
Чтобы отпраздновать 78-ой годовщину Великой Победы посольство РФ в Австрии планирует серию мероприятий.
«Мы реализуем собственную программу, мы будем проводить церемонию возложения совместно с послами и главами дипмиссий стран СНГ и с руководителями российских загранучреждений и вечером в посольстве мы устраиваем такой камерный праздничный концерт», — упомянул дипломат Любинский.
Дипломат отметил, что недружественные страны Европы не были приглашены на празднование Дня Победы, но раскрывать гостей он отказался, добавив, что представители БРИКС точно будут на праздновании.
Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал действия властей Берлина по запрету показа флага России 9 Мая аморальными