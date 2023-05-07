«Парламентская газета» отмечает 25-летний юбилей

Первый номер «Парламентской газеты» вышел 7 мая 1998 года. Все это время газета на простом, понятном языке рассказывала своим читателям о законах и о том, как они отразятся на жизни каждого из нас.
В 90-е годы в новой России стали пользоваться успехом «желтые» СМИ. Журналисты любыми способами старались завоевать аудиторию, придумывая вызывающие заголовки и фальшивые сенсации. Немногим изданиям в то время удалось выжить. У «Парламентской газеты» это получилось.
Автором создания парламентского СМИ стал спикер Госдумы Геннадий Селезнев.
Он сразу понял, что сухим пересказом законов читателей не заинтересовать, поэтому с самого начала перед редакционным коллективом была поставлена задача — видеть в тексте закона интересы человека, его проблемы и пути решения.
Сейчас «Парламентская газета» издается в 11 российских городах от Симферополя до Владивостока. Распространяется в поездах РЖД и крупных аэропортах.
По данным «Медиалогии» газета входит в топ-10 самых цитируемых изданий России. Это говорит о большом количестве ссылок на материалы газеты в других СМИ. Журналисты сторонних изданий доверяют газете, потому что «Парламентская» всегда тщательно проверяет достоверность фактов и никогда не ссылается на сомнительные источники.
В планах создателей газеты — развитие в регионах России и расширение корреспондентской сети. Для редакции важно доносить до законотворцев мнение жителей из самых дальних уголков страны, и то, как работают законы и в каких корректировках нуждаются.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки о проведении выборов в новых российских регионах при военном положении.