Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен обвинили в «отмывании денег» после заявления об очередной помощи Украине

В своем обращении политик рассказала, что темой их встречи с Шмыгалем стала помощь ЕС при восстановлении Украины. Она подчеркнула, что Евросоюз «непоколебим в своем стремлении помочь» Киеву. Комментаторы раскритиковали главу Еврокомиссии, назвав ее заявление «полной бессмыслицей».