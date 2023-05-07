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Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен обвинили в «отмывании денег» после заявления об очередной помощи Украине

Политика
Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен обвинили в «отмывании денег» после заявления об очередной помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен рассказала в социальных сетях о своей встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Она завила о планах ЕС продолжить помогать Киеву, чем вызвала возмущение пользователей сети.

В своем обращении политик рассказала, что темой их встречи с Шмыгалем стала помощь ЕС при восстановлении Украины. Она подчеркнула, что Евросоюз «непоколебим в своем стремлении помочь» Киеву. Комментаторы раскритиковали главу Еврокомиссии, назвав ее заявление «полной бессмыслицей».

«Когда вы собираетесь помочь Европе?» — Поинтересовались пользователи соцсети.

Многие комментаторы заподозрили еврочиновницу в «отмывании денег» под предлогом помощи Украине. Они заявили, что «помогать будет уже некому», а «реконструкция Украины» продуктивна только для карманов европейских политиков.

Ранее сообщалось, что согласование Советом Евросоюза 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира подняло общее финансирование военной помощи Украине до 4,6 миллиарда евро.
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