Из-за сложных отношений с сыном модельер Вячеслав Зайцев планировал передать дела Дома моды внучке Марусе

Отношения ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева с родственниками были натянутыми. Кутюрье хотел оставить дела Дома моды своей внучке Марусе, рассказала вдова Иосифа Кобзона Нелли. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
«Проблема отцов и детей стояла остро. Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился», — поделилась она.
Она рассказала, что известный кутюрье обладал сложным характером, поэтому за всю жизнь он так и не смог наладить связь с сыном.
Ранее стало известно, что сопровождавший перед смертью модельера Вячеслава Зайцева «помощник» сбежал из больницы.