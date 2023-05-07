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Из-за сложных отношений с сыном модельер Вячеслав Зайцев планировал передать дела Дома моды внучке Марусе

Шоу-бизнес
Из-за сложных отношений с сыном модельер Вячеслав Зайцев планировал передать дела Дома моды внучке Марусе

Отношения ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева с родственниками были натянутыми. Кутюрье хотел оставить дела Дома моды своей внучке Марусе, рассказала вдова Иосифа Кобзона Нелли. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

«Проблема отцов и детей стояла остро. Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился», — поделилась она.

Она рассказала, что известный кутюрье обладал сложным характером, поэтому за всю жизнь он так и не смог наладить связь с сыном.

Ранее стало известно, что сопровождавший перед смертью модельера Вячеслава Зайцева «помощник» сбежал из больницы.
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