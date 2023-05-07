Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку на город

Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев рассказал, что один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе в пяти километрах от города. Обломки обнаружили сотрудники МВД и МЧС.
Второй БПЛА был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.
Всего по направлению Крыма и Севастополя за эту ночь ВСУ запустили более десяти беспилотников.
Объекты городской инфраструктуры не пострадали. Экстренные службы продолжают контролировать обстановку.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл причину громких звуков в городе.