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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку на город

Происшествия
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку на город

Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев рассказал, что один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе в пяти километрах от города. Обломки обнаружили сотрудники МВД и МЧС.

Второй БПЛА был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

Всего по направлению Крыма и Севастополя за эту ночь ВСУ запустили более десяти беспилотников.

Объекты городской инфраструктуры не пострадали. Экстренные службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл причину громких звуков в городе.
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