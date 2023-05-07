Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Девять человек погибли при стрельбе в торговом центре города Аллен штата Техас

Происшествия
Девять человек погибли при стрельбе в торговом центре города Аллен штата Техас

В результате стрельбы погибли девять человек, семь получили ранения. Стрелка ликвидировали полицейские, сообщает телеканал CBS.

«Девять человек были направлены в местные больницы, непосредственной угрозы больше нет», — написали в Twitter полицейские.

Стрельба случилась в торговом центре Allen Premium Outlets. Один из находившихся заявил, что слышал около 30 выстрелов. Позже стрелок был ликвидирован местными полицейскими.

«Нахожусь на связи с мэром (Аллена Кеном — ред.) Фалком ... Предложил полную поддержку штата местным властям для оперативного предоставления необходимой помощи и ресурсов», — написали на сайте губернатора Техаса Грега Эбботта.

Ранее губернатор Южного Киву Тео Нгвабидже Каси сообщил, что в Конго из-за внезапных наводнений минимум 176 человек погибло, некоторые все еще числятся пропавшими.
обстрел происшествие техас погибшие торговый центр
Военкоры ФАН