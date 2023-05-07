Певица Слава выложила видео в слезах из-за смерти друга

Многие подписчики решили, что несчастье произошло в семье певицы, когда она вся в слезах вышла на связь в своих социальных сетях. Но выяснилось, что звезда переживает за своего близкого друга, режиссера клипов Михаила Хлебородова, который скончался 5 мая в возрасте 56 лет.