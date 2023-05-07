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Певица Слава выложила видео в слезах из-за смерти друга

Шоу-бизнес
Певица Слава выложила видео в слезах из-за смерти друга

Певица Слава выложила в личном блоге видео, где исполнительница предстает перед поклонниками в слезах. Рыдая, она дала понять, что случилось что-то ужасное.

Многие подписчики решили, что несчастье произошло в семье певицы, когда она вся в слезах вышла на связь в своих социальных сетях. Но выяснилось, что звезда переживает за своего близкого друга, режиссера клипов Михаила Хлебородова, который скончался 5 мая в возрасте 56 лет.

Он успел поработать со многими отечественными знаменитостями, включая Славу. Знавшие его артисты скорбят и соболезнуют семье творца.

Ранее стало известно, что певица Слава решила взять паузу в своей музыкальной карьере ради внука.
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