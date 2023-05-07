Распилившего на полицейских перцовый баллончик мужчину в США приговорили к 170 месяцам заключения

49-летний Питер ДЖ Шварц был признан зачинщиком беспорядков. Позже он хвастался, что был тем, кто «бросил первый стул». Во время столкновения с полицией у здания Капитолия, он раздавал остальным демонстрантам перцовые баллончики, чтобы они использовали их против стражей порядка.