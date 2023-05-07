Распилившего на полицейских перцовый баллончик мужчину в США приговорили к 170 месяцам заключения

Мужчина, распыливший перцовый баллончик на полицейских во время беспорядков около Капитолия США 6 января 2021 года, получил наибольший тюремный срок среди всех осужденных за участие в беспорядках в тот день — он приговорен к наказанию в 14 лет тюремного заключения, сообщает Reuters.
49-летний Питер ДЖ Шварц был признан зачинщиком беспорядков. Позже он хвастался, что был тем, кто «бросил первый стул». Во время столкновения с полицией у здания Капитолия, он раздавал остальным демонстрантам перцовые баллончики, чтобы они использовали их против стражей порядка.
Шварца приговорили к 170 месяцам заключения. Кроме него обвинение за участие в беспорядках было предъявлено почти тысяче человек. Из них осудили более 600 участников протеста. Сам экс-лидер страны Дональд Трамп, сторонники которого столкнулись с полицией, призвал сражаться изо всех сил.
Ранее сообщалось, что австралийскому серфингисту, задержанному в Индонезии, грозит тюремное заключение и публичная порка.