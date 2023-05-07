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Российские военные нанесли удары по двум бригадам ВСУ на северском направлении

Армия
Российские военные нанесли удары по двум бригадам ВСУ на северском направлении

Российская авиация ударила по опорным пунктам противника, об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Военнослужащие группировки «Центр» после обнаружения местоположения Вооруженных сил Украины, ударили по двум механизированным бригадам противника, сообщает ТАСС,

В районе Серебрянского лесничества на невском участке российская группировка выявила местонахождение 63-й и 66-й украинских бригад. Из-за удара противники понесли потери в живой силе.

Савчук добавил, что российская бомбардировочная авиация ударила по опорным пунктам противника.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об интенсивных боях на Авдеевском направлении.
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