Российская авиация ударила по опорным пунктам противника, об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Военнослужащие группировки «Центр» после обнаружения местоположения Вооруженных сил Украины, ударили по двум механизированным бригадам противника, сообщает ТАСС,
В районе Серебрянского лесничества на невском участке российская группировка выявила местонахождение 63-й и 66-й украинских бригад. Из-за удара противники понесли потери в живой силе.
Савчук добавил, что российская бомбардировочная авиация ударила по опорным пунктам противника.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об интенсивных боях на Авдеевском направлении.