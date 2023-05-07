Актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов отметили годовщину свадьбы

Актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов отметили очередной год совместно прожитой жизни.
Как рассказала актриса, пара уже 12 лет вместе. И звезде по-прежнему все нравится, о чем Вилкова сообщила в своих социальных сетях.
Екатерина сообщила, что никогда ничего не хотела поменять в муже. У Ильи потрясающее чувство юмора.
«Если бы в минуты усталости или раздражения муж не смеялся бы надо мной, все в семейной жизни было бы иначе», — рассказала она.
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