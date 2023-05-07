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Asahi: большинство японцев выступают за повышение обороноспособности страны

Общество
Asahi: большинство японцев выступают за повышение обороноспособности страны

Японцы считают необходимым укрепление обороноспособности своей страны. Об этом сказано в опросе, проведенном общенациональной газетой Asahi.

Соцопрос показал, что 62% опрошенных высказались за повышение обороноспособности Японии, а 12% — против.

Остальные 39% респондентов считают, что Японии не стоит воздерживаться от возможности нанести удары по базам предполагаемого противника в случае угрозы нападения. Против таких ударов высказались 23% участников.

Ранее сообщалось, что Япония готовится сбивать обломки баллистической ракеты КНДР.
япония обороноспособность соцопрос
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