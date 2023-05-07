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Washington Post: губернатор Флориды Рон Десантис планирует вступить в президентскую гонку в ноябре

Политика
Washington Post: губернатор Флориды Рон Десантис планирует вступить в президентскую гонку в ноябре

Губернатор штата Флорида Рон Десантис планирует баллотироваться в качестве кандидата на пост президента США, которые пройдут в следующем году в ноябре. Об этом пишет газета The Washington Post.

В этом году в июне политик планирует официально объявить об участии на выборах 2024 года.

Данные опроса NBC показывают, что 31% избирателей от Республиканской партии Соединенных Штатов выбрали бы его кандидатуру, если бы выборы начались сейчас. Также 46% голосовали за бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что ситуация в зоне СВО завершится в пользу России.
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