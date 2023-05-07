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Актер Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце в своем клипе

Шоу-бизнес
Актер Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце в своем клипе

Клип на песню «Субботний вечер» наделал много шума. Певец с актрисой смотрятся вместе так гармонично, что многие поверили в их игру на камеру.

В прошлом году Селиванов порадовал поклонников своим новым видеоклипом «Субботний вечер». Автор рассказал романтичную историю о знакомстве двух молодых людей — Агаты Муцениеце и Владимира Селиванова. На протяжении нескольких дней видео набрало большое количество просмотров.

В конце ролика главные герои слились в нежном поцелуе. После выхода работы в свет, сразу появились слухи о романе звезд. В то же время Агата с Владимиром ничего не комментировали, а только загадочно усмехались.

Ранее сообщалось, что дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прилетели к маме в Сочи.
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