Актер Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце в своем клипе

Клип на песню «Субботний вечер» наделал много шума. Певец с актрисой смотрятся вместе так гармонично, что многие поверили в их игру на камеру.
В прошлом году Селиванов порадовал поклонников своим новым видеоклипом «Субботний вечер». Автор рассказал романтичную историю о знакомстве двух молодых людей — Агаты Муцениеце и Владимира Селиванова. На протяжении нескольких дней видео набрало большое количество просмотров.
В конце ролика главные герои слились в нежном поцелуе. После выхода работы в свет, сразу появились слухи о романе звезд. В то же время Агата с Владимиром ничего не комментировали, а только загадочно усмехались.
Ранее сообщалось, что дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прилетели к маме в Сочи.