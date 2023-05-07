Устроившему «пьяный голый дебош» австралийскому серфингисту в Индонезии грозит публичная порка и тюремный срок

Серфингисту предстоит ответить перед законом не только за вооруженное нападение и дебош, но и за употребление горячительных напитков, так как в консервативном регионе Индонезии алкоголь под запретом. Если Рисби-Джонса признают виновным, ему грозит 40 ударов плетью и лишение свободы сроком до 2,5 лет.