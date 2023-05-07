Устроившему «пьяный голый дебош» австралийскому серфингисту в Индонезии грозит публичная порка и тюремный срок

Австралийскому серфингисту, задержанному в Индонезии, грозит тюремное заключение и публичная порка. 23-летний экстремал во время отдыха на курорте устроил «голый пьяный дебош», передает CNN.
Бодхи Мани Рисби-Джонс был задержан после того, как устроил беспорядки во время отдыха на острове Симеулуэ. Он, предположительно, пьяный напал на жителей острова. Мужчина сначала напал и ударил охранника курорта, а позже ранил ножом местного рыбака.
«По словам людей, присутствовавших на месте происшествия, (он) вышел из своей комнаты полностью голым, крича и вызывая шум», — рассказал начальник полиции Симеулу АКБП Ятмико.
Серфингисту предстоит ответить перед законом не только за вооруженное нападение и дебош, но и за употребление горячительных напитков, так как в консервативном регионе Индонезии алкоголь под запретом. Если Рисби-Джонса признают виновным, ему грозит 40 ударов плетью и лишение свободы сроком до 2,5 лет.
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