В Госдуме предложили ввести маркировку «произведено врагом России»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил товары недружественных стран маркировать надписью «произведено врагом России». Об этом сообщает РИА Новости.
Западные компании, объявившие об уходе из России, все еще реализуют свою продукцию, отметил парламентарий. Он считает, что их товары нужно выделять крупным шрифтом «произведено врагом России». Так, покупатели будут видеть, кому они отдают свои деньги, а также знать, что «финансируют неприятеля».
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