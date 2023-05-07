В Госдуме предложили ввести маркировку «произведено врагом России»

Западные компании, объявившие об уходе из России, все еще реализуют свою продукцию, отметил парламентарий. Он считает, что их товары нужно выделять крупным шрифтом «произведено врагом России». Так, покупатели будут видеть, кому они отдают свои деньги, а также знать, что «финансируют неприятеля».