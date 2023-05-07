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В Марьинке ВСУ не дали российским военным спасти украинских солдат

Армия
В Марьинке ВСУ не дали российским военным спасти украинских солдат

В городе Марьинка Донецкой области пять украинских боевиков погибли из-за своих артиллеристов. Об этом сообщил штурмовик с позывным «Гуд».

Российский военный рассказал, что при штурме здания с одной стороны находились наши бойцы, а с другой — солдаты ВСУ. После тяжелых обстрелов со стороны противника пятерых украинских военных засыпало в подвале.

«Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли», — рассказал «Гуд».

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал о главной проблеме ВСУ: «Становится все понятнее, что конец близок».
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