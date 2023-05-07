В Италии создали антикризисный совет из-за скачка цен на макароны

Министр промышленности Италии Адольф Урсо созвал антикризисный совет из-за роста цен на макароны. Подорожание любимого продукта превысило более чем в два раза инфляцию в стране, пишет Reuters
Макароны подорожали на 17,5% в марте, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время потребительские цены в стране выросли в целом на 8,1%,. При этом цены на пшеницу в Италии снизились.
Заседание антикризисного совета пройдет 11 мая под председательством наблюдателя за инфляцией. Это будет первое заседание комитета, но далее совет будет держать под контролем необычные колебания цен в стране. В состав комиссии войдут специальные органы, торговые и потребительские ассоциации.
Ранее сообщалось, что власти Италии объявили режим ЧС из-за большого скопления мигрантов.