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Распитие алкоголя с приятелем обернулось смертью для 38-летнего жителя Сахалина

Происшествия
Распитие алкоголя с приятелем обернулось смертью для 38-летнего жителя Сахалина

45-летний мужчина несколько раз ударил кулаками и ногами своего знакомого, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Он скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

В апреле 45-летний мужчина с 38-летним приятелем распивали алкоголь. В процессе они поссорились, после, мужчина решил «попонтоваться» и начал драку. Он много раз ударил друга по лицу, голове и телу. Впоследствии тот умер на месте.

Следственный региональный отдел возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее сообщалось, что в Тольятти полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на набережной около ресторана «Небо».
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