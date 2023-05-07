Распитие алкоголя с приятелем обернулось смертью для 38-летнего жителя Сахалина

45-летний мужчина несколько раз ударил кулаками и ногами своего знакомого, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Он скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.
В апреле 45-летний мужчина с 38-летним приятелем распивали алкоголь. В процессе они поссорились, после, мужчина решил «попонтоваться» и начал драку. Он много раз ударил друга по лицу, голове и телу. Впоследствии тот умер на месте.
Следственный региональный отдел возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Ранее сообщалось, что в Тольятти полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на набережной около ресторана «Небо».