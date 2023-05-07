Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему они с мужем переехала в Дубай

По словам Анны Заворотнюк, они с мужем переехали жить в Дубай. Как сообщает девушка в своих социальных сетях, в Эмиратах паре очень комфортно.
Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк в личном блоге объяснила, почему выбрала Дубай для жизни. Модель признала, что ей всегда хотелось жить на берегу. И Дубай сочетает в себе и море, и мегаполис. Туда девушка переехала со своим возлюбленным. Анна уже семь лет находится в браке с человеком, но не раскрывает его личность.
Ранее стало известно, что модель Анастасия Костенко улетела за границу без семьи.
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