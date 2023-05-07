Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему они с мужем переехала в Дубай

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк в личном блоге объяснила, почему выбрала Дубай для жизни. Модель признала, что ей всегда хотелось жить на берегу. И Дубай сочетает в себе и море, и мегаполис. Туда девушка переехала со своим возлюбленным. Анна уже семь лет находится в браке с человеком, но не раскрывает его личность.