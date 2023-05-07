Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему они с мужем переехала в Дубай

Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему они с мужем переехала в Дубай

По словам Анны Заворотнюк, они с мужем переехали жить в Дубай. Как сообщает девушка в своих социальных сетях, в Эмиратах паре очень комфортно.

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк в личном блоге объяснила, почему выбрала Дубай для жизни. Модель признала, что ей всегда хотелось жить на берегу. И Дубай сочетает в себе и море, и мегаполис. Туда девушка переехала со своим возлюбленным. Анна уже семь лет находится в браке с человеком, но не раскрывает его личность.

Ранее стало известно, что модель Анастасия Костенко улетела за границу без семьи.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
заворотнюк дубай модель
Военкоры ФАН