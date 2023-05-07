Группа из 43 членов Сената США не одобрила повышение потолка госдолга без реформы госрасходов

В Америке 43 сенатора от Республиканской партии отказались согласовывать повышение потолка государственного долга, если администрация параллельно не сократит госрасходы. Письмо с отказом законодатели направили лидеру демократического большинства Чаку Шумеру.
В документе говорится об экономическом падении и неустойчивой бюджетной политике. Авторы инициативы заявили, что президент должен положить на стол переговоров свои предложения, как это сделала Палата Представителей.
«...мы не будем голосовать за законопроект, который будет повышать полоток долга без существенных реформ в области расходов и бюджета», — сказано в письме, который подписали 43 сенатора.
Ранее сообщалось, что рекордный госдолг США угрожает мировой экономике.