Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Никита Ефремов рассказал, как пережил расставание с Марией Иваковой

Шоу-бизнес
Никита Ефремов рассказал, как пережил расставание с Марией Иваковой

Сын актера Михаила Ефремова – Никита Ефремов – честно рассказал о расставании с возлюбленной Марией Иваковой. Об этом сообщает Телепрограмма.

Исполнитель главной роли в сериале «Нулевой пациент» признался в том, что расставание для него стало серьезным испытанием. Однако он чувствует лишь благодарность своей бывшей избраннице за жизненные уроки и личностное развитие.

Ефремов утверждает, что роман с ведущей телепередачи «Орел и решка» был слишком ярким. После того как пара рассталась, ему не хватало прежних красок. Поэтому решил не вспоминать о прежних эмоциях вообще.

Ранее сообщалось, что уехавший после начала СВО актер Артур Смольянинов✱ мог стать преступником, но попал в кино

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
ефремов любовь личная жизнь
Военкоры ФАН