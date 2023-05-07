Никита Ефремов рассказал, как пережил расставание с Марией Иваковой

Сын актера Михаила Ефремова – Никита Ефремов – честно рассказал о расставании с возлюбленной Марией Иваковой. Об этом сообщает Телепрограмма.
Исполнитель главной роли в сериале «Нулевой пациент» признался в том, что расставание для него стало серьезным испытанием. Однако он чувствует лишь благодарность своей бывшей избраннице за жизненные уроки и личностное развитие.
Ефремов утверждает, что роман с ведущей телепередачи «Орел и решка» был слишком ярким. После того как пара рассталась, ему не хватало прежних красок. Поэтому решил не вспоминать о прежних эмоциях вообще.
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