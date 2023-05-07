«Время прощаться»— Ямайка планирует разорвать связь с Великобританией в следующем году

Ямайка поднимает вопрос о полной независимости от Великобритании. В 2024 году в стране запланирован референдум, в результате которого государство может разорвать связь с британской монархией, сообщает New York Times.
«Время пришло. Ямайка в руках Ямайки. Время прощаться», — заявила министр по правовым и конституционным вопросам Марлен Малаху Форте.
В числе 12 стран Содружества, Ямайка на этой неделе обратилась в письме к королю Карлу III, потребовав использовать коронацию, чтобы извиниться за «расизм, угнетение, колониализм и рабство», ставшие результатом британского имперского прошлого. В письме станы Содружества потребовали возмещения ущерба и возврата всех украденных культурных ценностей.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Ямайке средств на сумму более 1,7 млрд долларов для противодействия высокой инфляции и борьбы с изменением климата.