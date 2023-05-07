«Время прощаться»— Ямайка планирует разорвать связь с Великобританией в следующем году

В числе 12 стран Содружества, Ямайка на этой неделе обратилась в письме к королю Карлу III, потребовав использовать коронацию, чтобы извиниться за «расизм, угнетение, колониализм и рабство», ставшие результатом британского имперского прошлого. В письме станы Содружества потребовали возмещения ущерба и возврата всех украденных культурных ценностей.