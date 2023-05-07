На кадрах с коронации Карла III фанаты заметили фигуру, похожую на смерть с косой

На видео видно, что в проходе Вестминстерского аббатства возникает тень в черном плаще и капюшоне, которая держит напоминающий косу предмет. Пользователь сети прокомментировал: «Вот и пришла смерть с косой!». Об этом сообщает Daily Mail.
Фанаты королевской семьи пошутили, что заметили ангела смерти во время коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве, написала обозреватель Мария Оканренде.
Коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы прошла в субботу 6 мая. В Букингемский дворец были приглашены 2 тысячи гостей — 100 глав государств и представители 203 стран.
Ранее пользователям Twitter показалось, что ковер на коронации Карла III похож на флаг Украины.