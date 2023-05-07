Юрист Владимир Комсолев рассказал о запрещенных на дачных участках растениях

Владельцы дач и земельных участков должны знать, что закон запрещает выращивание некоторых видов культур. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев в беседе с радио Sputnik.
В некоторых регионах России дачник может быть привлечён к административной ответственности за борщевик, который не уничтожен на территории участка. В частности в Подмосковье штраф составляет до 5 тысяч рублей.
Также предусмотрена ответственность за производство культуры для продажи, из-за неправильного хранение и использования семян. Штраф составляет 300-500 рублей. Садоводам следует также знать, что деревья нельзя сажать на расстоянии менее одного метра от забора, добавил юрист.
Ранее сообщалось, что председатель Союза дачников Никита Чаплин дал совет владельцам обкраденных домовладений.