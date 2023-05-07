Спутанная речь президента США Джо Байдена во время интервью телеканалу MSNBC испугала американцев

Пользователи Twitter услышали в интервью телеканалу MSNBC неразборчивую речь президента США Джо Байдена и были ошеломлены, некоторые даже испугались за его здоровье.
Журналистка Стефани Рюле попросила Джо Байдена рассказать про проект властей США по развитию инфраструктуры в государстве. Президент ответил невнятно — его бессвязные слова невозможно было разобрать.
Пользователи соцсети пошутили, что мозг Байдена отключился на 30 секунд, когда он давал интервью. Аудитория отметила, что прогноз относительно кончины президента на своём посту становится чуть ближе к реальности.
Один из комментаторов испугался, добавив, что национального лидера нужно срочно отправить на обследование. Другой поинтересовался, что же находилось в вырезанных кадрах. Недовольный пользователь задался вопросом, почему американцы все еще терпят такого президента.
В этом же интервью лидер США перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и призвал не дать ему выиграть следующие выборы президента.
Ранее сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III.