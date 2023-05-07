«Ловил куропаток»: сотрудники МВД рассказали подробности задержания подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

Сотрудники полиции Нижегородской области рассказали о задержании подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. У подозреваемого при себе было два паспорта, один из которых украинский, сообщает пресс-служба МВД.
Трое сотрудников полиции задержали Александра Пермякова, когда он пытался скрыться в соседнем населенном пункте. При досмотре правоохранители обнаружили у него два паспорта: российский и украинский.
Сам подозреваемый свою причастность к преступлению отрицал. Он заявил задержавшим его сотрудникам полиции, что «ловил куропаток на пруду». При этом ни пруда, ни куропаток, по словам стражей порядка, поблизости не было.
В ходе допроса Пермяков все-таки сознался в преступлении. Правоохранители доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее жители поселка Пионерский Нижегородской области, где произошел взрыв автомобиля с писателем Захаром Прилепиным, рассказали ФАН о деталях происшествия.