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Минздрав РФ сообщил, что число абортов в России снижается

Общество
Минздрав РФ сообщил, что число абортов в России снижается

Количество абортов в России снизилось. Об этом заявили в Минздраве России.

За 2022 год их стало примерно на 4% меньше. Однако операций по прерыванию беременности в прошлом году все равно насчитывается около четырехсот тысяч, говорится в отчете Минздрава РФ об итогах работы в 2022 году.

«Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9% за год <…>; число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3%», — сказано в документе.

Беременные все чаще стали пользоваться услугами правовой, психологической и медико-социальной помощи. За 2022 год спрос на помощь в данной сфере вырос на 4,9%, отмечается в отчете.

Минздрав РФ вместе с министерством труда и соцзащиты помогают в вопросе сохранения беременности. Для этого проводится психологическое консультирование пациенток. Выявляют причины для аборта и мотивируют на сохранение беременности.

Также специалисты информируют пациентку, находящуюся в состоянии репродуктивного выбора, о мерах социальной поддержки, уточняется в документе.

Ранее в Минздраве РФ поставили цель поднять продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году.
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