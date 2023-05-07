Телеведущая Лариса Гузеева осудила тех, кто привык выставлять свои эмоции на публику

Бывшая ведущая шоу «Давай поженимся!» на первом канале Лариса Гузеева осудила всех, кто выражает свои соболезнования публично в социальных сетях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Какая же это гадость — соболезнования в слезах и соплях по видео в Instagram✱ (продукт признанной экстремистской и запрещенной в России организации Meta) и других приложениях. Для кого? Пошлость и гадость», — откровенно призналась звезда.
Гузеева не уточнила, кто именно она имела в виду. Впрочем, в комментариях фанаты поддержали телеведущую и считали, что ее критика направлена на Аниту Цой, которая сняла видео в социальные сети в связи со смертью Валентина Юдашкина.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ