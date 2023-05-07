The Telegraph: Более 2000 американских банков оказались неплатежеспособны

Кризис в банковском секторе США привел к тому, что почти половина банков страны израсходовали свои резервные капиталы, сообщает The Telegraph.
«Давайте не будем притворяться, что речь идет только о банке Силиконовой долины и Первой Республике. Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна», — приводит издание слова банковского эксперта, профессора Амита Серу.
На данный момент 2315 американских банков неплатежеспособны. Их обязательства, в данный момент, значительно превышают имеющиеся активы. Рыночная стоимость этих банков ниже их заявленной балансовой стоимости на 2 триллиона долларов.
Профессор Серу отмечает, что регулирующие органы могут временно сдержать кризис ликвидности, гарантировав все депозиты. При этом он подчеркивает, что и этот шаг не решит более глобальную проблему с кризисом платежеспособности.
Ранее сообщалось, что банковский конгломерат JPMorgan Chase выкупит активы обанкротившегося First Republic Bank, ставшего жертвой второго по величине краха в истории США.