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В Сети появились кадры стрельбы по людям в торговом центре в штате Техас

Происшествия
В Сети появились кадры стрельбы по людям в торговом центре в штате Техас

В сети Интернет появилось видео, на котором злоумышленник стреляет по людям в торговом центре Premium Outlets. Момент стрельбы опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Аллен штата Техас.

По предварительным данным, пять человек убиты, среди них есть дети. Число пострадавших уточняется. Сотни людей экстренно эвакуированы из торгового центра.

Полиция утверждает, что подозреваемого в массовой бойне нашли мертвым. По неподтверждённой информации преступник был одет в камуфляж.

Ранее сообщалось, что полиция Кентукки сообщает о множестве пострадавших из-за стрельбы в Луисвилле.
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