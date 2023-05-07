В Сети появились кадры стрельбы по людям в торговом центре в штате Техас

В сети Интернет появилось видео, на котором злоумышленник стреляет по людям в торговом центре Premium Outlets. Момент стрельбы опубликовал Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в городе Аллен штата Техас.
По предварительным данным, пять человек убиты, среди них есть дети. Число пострадавших уточняется. Сотни людей экстренно эвакуированы из торгового центра.
Полиция утверждает, что подозреваемого в массовой бойне нашли мертвым. По неподтверждённой информации преступник был одет в камуфляж.
Ранее сообщалось, что полиция Кентукки сообщает о множестве пострадавших из-за стрельбы в Луисвилле.