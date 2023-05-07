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Пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III

Общество
Пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III

Консервативный юрист Дженна Эллис в Twitter осудила жену президента Джо Байдена Джилл и его внучку Финнегана за наличие в гардеробе женщин украинского флага. Обе присутствовали на церемонии по случаю коронации Карла III. Как написала Эллис, первая леди США представляет Украину вместо родной страны.

В комментариях ее мнение поддержали словами, что даже коронацию умудрились превратить в шоу.

Ранее стало известно, что пользователям Twitter показалось, что ковер на коронации Карла III похож на флаг Украины.
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