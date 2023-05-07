Пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III

Консервативный юрист Дженна Эллис в Twitter осудила жену президента Джо Байдена Джилл и его внучку Финнегана за наличие в гардеробе женщин украинского флага. Обе присутствовали на церемонии по случаю коронации Карла III. Как написала Эллис, первая леди США представляет Украину вместо родной страны.