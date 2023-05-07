Полицейские десяти стран совместно задержали 132 участника мафиозного синдиката «Ндрангета»

Благодаря глобальному расследованию, в котором приняли участие десять стран, были задержаны 132 члена одного из крупнейших преступных синдикатов мира «Ндрангета». Мафия причастна к отмыванию денег, торговле наркотиками и оружием, сообщает Europol.
В операции приняли участие Бельгия, Германия, Италия, Франция, Португалия. Словения, Испания, Румыния, Бразилия и Панама. Акция массового задержания участников мафии прошла 3 мая. В ней приняли участие 2 770 сотрудников полиции.
Синдикат десятилетиями вел свою преступную деятельность и был причастен к громким преступлениям прошлых лет. В частности, некоторые кланы, входящие в состав мафии причастны к «резне в Дуйсбурге» в Германии в 2007 году.
«Ндрангета» занималась международным оборотом наркотиков, сотрудничала с другими преступными организациями, продавая им оружие или обменивая на партии психотропных веществ. Мафия была причастна и к отмыванию денег. Свой незаконный заработок организация инвестировала в недвижимость, ресторанный и отельный бизнес, супермаркеты и автомойки.
Ранее представители силовых структур со всего Евросоюза сообщили о начале «охоты» на участников калабрийской мафиозной группировки.