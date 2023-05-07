Болельщики «Осасуны» рухнули с трибуны во время финала Кубка Испании

Во втором тайме болельщики «Осасуны» отпраздновали гол полузащитника Лукаса Торро, после чего часть ограждений не выдержала и обрушилась возле трибун. Об этом сообщает Marca.
Футбольная игра «Осасуны» и «Реала» проходила 6 мая в Севилье. На финальном матче Кубка Испании многие болельщики упали из-за того, что часть ограждений не выдержала тяжести. После матч остановили на несколько минут.
Медперсонал помог пострадавшим, а некоторых отправили на носилках в больницу из-за серьезных травм. Также на одной из трибун около места инцидента из-за файера вспыхнул огонь, его ликвидировали.
Игра закончилась победой «Реала» против «Осасуны» со счетом 2:1. Команда стала обладателем Кубка Испании в 20-й раз.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании благодаря двум голам Родриго.