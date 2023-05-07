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Польский журналист заявил, что восхваляющие Бандеру украинцы — враги народа

Политика
Польский журналист заявил, что восхваляющие Бандеру украинцы — враги народа

Вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский заявил, что всех украинцев, прославляющих образ Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа.

Об этом журналист написал в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!» — заявил журналист.

Вопрос трактовки Волынской резни — массового уничтожения польского населения Волыни в 1943 году — один из самых сложных в отношениях Украины и Польши. Поляки считают произошедшее геноцидом и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что помощь Украине разорила сотни тысяч поляков.
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