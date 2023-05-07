Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп попал в больницу и едва не лишился ноги

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о бедах своего сына Филиппа, который едва не лишился ноги. В больницу мужчина попал в тяжелом состоянии в 2019, но о причине госпитализации знаменитая мать еще не готова сказать своей публике. Звезда в эфире шоу Леры Кудрявцевой на НТВ отметила, что здоровью наследника сейчас ничего не грозит.
Васильева рассказала, что сын доставил семье немало переживаний в период своего пребывания в больнице, однако сейчас в него всё хорошо. В клинике рядом с ним постоянно была мама и супруга Мария Болонкина. В ходе интервью женщина призналась, что дело чуть не дошло до ампутации.
Ранее сообщалось, что актриса Мария Болонкина, которая приходится невесткой Татьяне Васильевой, призналась в проблемах с рождением ребенка.