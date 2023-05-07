Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп попал в больницу и едва не лишился ноги

Васильева рассказала, что сын доставил семье немало переживаний в период своего пребывания в больнице, однако сейчас в него всё хорошо. В клинике рядом с ним постоянно была мама и супруга Мария Болонкина. В ходе интервью женщина призналась, что дело чуть не дошло до ампутации.