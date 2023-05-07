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Мадридский «Реал» впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании благодаря двум голам Родриго

Спорт
Мадридский «Реал» впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании благодаря двум голам Родриго

«Реал» Мадрид впервые с 2014 года стал чемпионом Испании по футболу. В финальном матче чемпионата команда одержала победу над «Осасуной» со счетом 2:1. Встреча команд состоялась в Севилье на Олимпийском стадионе.

Два победных мяча забил игрок «Реала» Родриго — первый гол был реализован уже на второй минуте матча, второй на 70-й. У противников отличился футболист Лукас Торро, забив гол на 58-минуте встречи.

Для мадридской команды с похожим результатом завершился и предыдущий победный матч девять лет назад в 2014 году. Тогда «Реал» завевал Кубок Испании одолев «Барселону» со счетом 2:1. К слову, это не единственное историческое совпадение матча. «Осасуна» во время своего предыдущего участия в финале чемпионата в 2005 году уступила «Бетису» с этим же счетом.

Ранее сообщалось, что «Реал» со счетом 2:0 обыграл английский «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, который прошел в Мадриде.
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