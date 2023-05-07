Мадридский «Реал» впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании благодаря двум голам Родриго

Для мадридской команды с похожим результатом завершился и предыдущий победный матч девять лет назад в 2014 году. Тогда «Реал» завевал Кубок Испании одолев «Барселону» со счетом 2:1. К слову, это не единственное историческое совпадение матча. «Осасуна» во время своего предыдущего участия в финале чемпионата в 2005 году уступила «Бетису» с этим же счетом.