В Конго из-за наводнений погибли около 200 человек

Губернатор Южного Киву Тео Нгвабидже Каси сообщил, что в Конго из-за внезапных наводнений минимум 176 человек погибло, некоторые все еще числятся пропавшими.
«Люди спят под открытым небом, школы и больницы были сметены», — добавил Член местного гражданского общества Касоле Мартин.
В провинции Южное Киву в Калехе ливни затопили деревни Ньямукуби и Бушушу.
«Моя команда и я не спали. Мы приняли 56 пациентов, у 80% из которых переломы», — прокомментировал врач главной больницы территории Калехе Роберт Масамба. Он упомянул, что пострадавшие поступают с вечера 4 мая.
Ранее сообщалось, что более 220 человек пострадали из-за наводнения в Руанде.