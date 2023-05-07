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В Конго из-за наводнений погибли около 200 человек

Происшествия
В Конго из-за наводнений погибли около 200 человек

Губернатор Южного Киву Тео Нгвабидже Каси сообщил, что в Конго из-за внезапных наводнений минимум 176 человек погибло, некоторые все еще числятся пропавшими.

«Люди спят под открытым небом, школы и больницы были сметены», — добавил Член местного гражданского общества Касоле Мартин.

В провинции Южное Киву в Калехе ливни затопили деревни Ньямукуби и Бушушу.

«Моя команда и я не спали. Мы приняли 56 пациентов, у 80% из которых переломы», — прокомментировал врач главной больницы территории Калехе Роберт Масамба. Он упомянул, что пострадавшие поступают с вечера 4 мая.

Ранее сообщалось, что более 220 человек пострадали из-за наводнения в Руанде.
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