Он отметил, что Россия имеет артиллерийское преимущество перед Вашингтоном. А у Вашингтона уже нет артиллерии, которая могла бы заменить уничтоженную в зоне действия СВО. Политик также указал, что власти Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» стараются скрыть «катастрофические» потери ВСУ.