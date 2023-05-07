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Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что ситуация в зоне СВО завершится в пользу России

Политика
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что ситуация в зоне СВО завершится в пользу России

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью All-In Podcast заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте.

«Русские не могут проиграть. Нам говорят, что они проигрывают. <...> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — сказал политик.

Он отметил, что Россия имеет артиллерийское преимущество перед Вашингтоном. А у Вашингтона уже нет артиллерии, которая могла бы заменить уничтоженную в зоне действия СВО. Политик также указал, что власти Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» стараются скрыть «катастрофические» потери ВСУ.

Кеннеди назвал украинский конфликт «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году.
Роберт Кеннеди-младший кандидат в президенты США
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