Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью All-In Podcast заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте.
«Русские не могут проиграть. Нам говорят, что они проигрывают. <...> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — сказал политик.
Он отметил, что Россия имеет артиллерийское преимущество перед Вашингтоном. А у Вашингтона уже нет артиллерии, которая могла бы заменить уничтоженную в зоне действия СВО. Политик также указал, что власти Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» стараются скрыть «катастрофические» потери ВСУ.
Кеннеди назвал украинский конфликт «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году.