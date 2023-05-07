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Пользователям Twitter показалось, что ковер на коронации Карла III похож на флаг Украины

Общество
Пользователям Twitter показалось, что ковер на коронации Карла III похож на флаг Украины

Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.

Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на половик, который цветами напоминал украинский флаг. Так, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс в своем блоге написала, что она увидела Украину и на минуту потеряла сознание.

Мнение пользователей социальной сети разделились. Как считают одни, если ищешь, то всегда найдешь и это простое совпадение. Другие же уверены, что это было устроенно специально и таким образом была отдана «дань уважения Украине».

Ранее стало известно, что шестерых антимонархистов задержали в Лондоне перед коронацией британского монарха Карла III.
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