Пользователям Twitter показалось, что ковер на коронации Карла III похож на флаг Украины

Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.
Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на половик, который цветами напоминал украинский флаг. Так, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс в своем блоге написала, что она увидела Украину и на минуту потеряла сознание.
Мнение пользователей социальной сети разделились. Как считают одни, если ищешь, то всегда найдешь и это простое совпадение. Другие же уверены, что это было устроенно специально и таким образом была отдана «дань уважения Украине».
Ранее стало известно, что шестерых антимонархистов задержали в Лондоне перед коронацией британского монарха Карла III.